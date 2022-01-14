Конопля: «После того как сделал предложение девушке замечаю, что немного меняюсь»

Игрок не терял зря времени на отдыхе

Ефим Конопля / фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля рассказал клубной пресс-службе об отдыхе на новогодних праздниках.

Какие впечатления от встречи с партнерами по команде после длительного перерыва?

«Очень рад видеть ребят после долгой разлуки, даже немного соскучился по всем. Эмоции только положительные».

Расскажи подробнее о медосмотре, каких врачей проходил?

«Все как обычно: проверяли сердце, зрение, желудочно-кишечный тракт, сдавали анализы».

Как удалось отдохнуть, где и с кем провел праздники?

«Отдохнул хорошо, насыщенно. Случились очень важные для меня события. Проводил время с невестой и родными».

Во время отпуска ты сделал предложение своей девушке. Теперь будет другой Ефим Конопля?

«Да, я даже замечаю, что уже немного меняюсь!»

Какие цели ставишь перед собой в новом году?

«Хочется прогрессировать, выходить на новый уровень, доказывать себе, тренерскому штабу и болельщикам, что могу показывать хорошую игру».

Ранее Де Дзерби включил Коноплю в число украинских игроков «Шахтера», которые являются будущим клуба.