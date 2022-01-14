С «Шахтером» на первый сбор не полетят два ключевых футболиста
Конопля: «После того как сделал предложение девушке замечаю, что немного меняюсь»
Игрок не терял зря времени на отдыхе
14 января 14:50
Ефим Конопля / фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Ефим Конопля рассказал клубной пресс-службе об отдыхе на новогодних праздниках.
Какие впечатления от встречи с партнерами по команде после длительного перерыва?
«Очень рад видеть ребят после долгой разлуки, даже немного соскучился по всем. Эмоции только положительные».
Расскажи подробнее о медосмотре, каких врачей проходил?
«Все как обычно: проверяли сердце, зрение, желудочно-кишечный тракт, сдавали анализы».
Как удалось отдохнуть, где и с кем провел праздники?
«Отдохнул хорошо, насыщенно. Случились очень важные для меня события. Проводил время с невестой и родными».
Во время отпуска ты сделал предложение своей девушке. Теперь будет другой Ефим Конопля?
«Да, я даже замечаю, что уже немного меняюсь!»
Какие цели ставишь перед собой в новом году?
«Хочется прогрессировать, выходить на новый уровень, доказывать себе, тренерскому штабу и болельщикам, что могу показывать хорошую игру».
Ранее Де Дзерби включил Коноплю в число украинских игроков «Шахтера», которые являются будущим клуба.
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