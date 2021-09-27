Коноплянка и еще два игрока «Шахтера» тренировались индивидуально перед матчем с «Интером»

Также двое футболистов «горняков» восстанавливаются после травм

Евгений Коноплянка / Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» уже 28 сентября проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Накануне встречи команда провела открытую тренировку на базе в Святошино.

Сразу трое игроков «горняков» занимались по индивидуальной программе. Речь о хавбеках Евгении Коноплянке и Георгии Судакове, а защитнике Валерии Бондаре.

Проходят восстановление после травм атакующие футболисты Дентиньо и Фернандо. Остальные исполнители полностью в распоряжении Роберто Де Дзерби.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Интер». Начало – в 19:45.