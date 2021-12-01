Конте рассказал, почему принял решение возглавить «Тоттенхэм»

Антонио Конте / Фото: Eurosport

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, почему принял решение возглавить английский клуб. Его слова приводит ВВС.

До января еще далеко. Мне еще нужно полноценно оценить весь состав. Нам предстоит провести очень много игр, и я доверяю своим футболистам.

Я не говорю о том, что нам надо сделать в январе, о том, как нам усилить команду. Я тут потому, что эта работа мне очень интересна, потому, что я готов проявить терпение, приступая к работе в «Тоттенхэме». Я здесь потому, что хочу вместе с клубом создать нечто большое.

Когда берешься за какую-то работу, нужно правильно все оценить, нужно прислушаться к своим ощущениям. И, честно говоря, я почувствовал, что «Тоттенхэм» – подходящий клуб для моих идей, моей философии, подходящий клуб для работы. Поэтому я и согласился».