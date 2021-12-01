Конте рассказал, почему принял решение возглавить «Тоттенхэм»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, почему принял решение возглавить английский клуб. Его слова приводит ВВС.
«Нам нужно сохранять концентрацию. Нужно подняться в таблице повыше, набирать очки. Очень важно держаться поближе к опережающим нас командам.
До января еще далеко. Мне еще нужно полноценно оценить весь состав. Нам предстоит провести очень много игр, и я доверяю своим футболистам.
Я не говорю о том, что нам надо сделать в январе, о том, как нам усилить команду. Я тут потому, что эта работа мне очень интересна, потому, что я готов проявить терпение, приступая к работе в «Тоттенхэме». Я здесь потому, что хочу вместе с клубом создать нечто большое.
Когда берешься за какую-то работу, нужно правильно все оценить, нужно прислушаться к своим ощущениям. И, честно говоря, я почувствовал, что «Тоттенхэм» – подходящий клуб для моих идей, моей философии, подходящий клуб для работы. Поэтому я и согласился».
В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» с Конте находится на 7-м месте, имея в активе 19 очков.
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