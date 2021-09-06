«Арсенал» рассматривает Конте как замену Артете
Конте в «Арсенале» не будет
Тренер не ведет переговоры
09:28
Фото: AFP
Итальянский тренер Антонио Конте в ближайшее время не возглавит «Арсенал».
Сообщалось, что он рассматривается в качестве замены Микелю Артете. «Арсенал» выдал провальный старт сезона, проиграв три матча.
Правда, агент наставника Федерико Пасторелло опроверг эту информацию. Он не ведет переговоры по трудоустройстве Конте ни с одним из клубов, сообщает Calciomercato.
Итальянец покинул «Интер» летом, который привел к победе в чемпионате Италии.