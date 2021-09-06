Конте в «Арсенале» не будет

Тренер не ведет переговоры

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Итальянский тренер Антонио Конте в ближайшее время не возглавит «Арсенал».

Сообщалось, что он рассматривается в качестве замены Микелю Артете. «Арсенал» выдал провальный старт сезона, проиграв три матча.

Правда, агент наставника Федерико Пасторелло опроверг эту информацию. Он не ведет переговоры по трудоустройстве Конте ни с одним из клубов, сообщает Calciomercato.

Итальянец покинул «Интер» летом, который привел к победе в чемпионате Италии.