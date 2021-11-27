Конте запретил игрокам «Тоттенхэма» кетчуп. Компания по производству соуса отправила ему шутливое письмо

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Антонио Конте / фото - Eurosport

По приходу в «Тоттенхэм» Антонио Конте начал серьезно следить за рационом своих подопечных, так как считает, что у многих есть лишний вес. В список запрещенных продуктов попали газированные напитки, шоколад, пудинг, майонез и кетчуп.

Австрийская компания по производству кетчупа Curtice Brothers опубликовала в лондонской газете Independent письмо, обращенное к итальянскому специалисту:

«Мы приветствуем ваше решение. Питание важно, но не менее важна и радость. Вы знаете, что тоже из Италии? Наши помидоры, Антонио. Не все кетчупы одинаковы, так что не списывайте все кетчупы. Мы используем только органические продукты. Наши помидоры настолько сладкие, что мы не добавляем сахара. Мы знаем, что вас нужно убедить. По этой причине мы отправили вам 15 банок кетчупа. Самый натуральный соус отправился к вам. Для вас и всей команды. Питание имеет решающее значение, как ты сказал. Но и радость тоже. Всего наилучшего в твоих приключениях с «Тоттенхэмом».

Это письмо вряд ли поменяет отношение итальянца к кетчупу, ведь он запрещал соусы в каждом клубе, в котором работал.

К тому же, другой тренер АПЛ Стивен Джеррард последовал по примеру Конте и также вывел из рациона игроков «Астон Виллы» целый ряд продуктов.