Конте запретил игрокам «Тоттенхэма» кетчуп. Компания по производству соуса отправила ему шутливое письмо

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняВыступали в финальной стадии ЧМ еще в ХХ веке, выиграли все матчи за последние 2 месяца. Что нужно знать о Шотландии, с которой Украине играть в стыках
матч-центр : Футбол
Вчера 6
Сейчас 2
Сегодня 18
Завтра 22
Футбол (6 событий из 7) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Штутгарт - Майнц 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Кальяри - Салернитана 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Гранада 2:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Олимпик - Горняк-Спорт 0:1 Окончен
17:30 Волынь - Прикарпатье 2:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 ФК Мариуполь - ФК Львов 0:1 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Венеция - Интер 0:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Вильярреал - Барселона 0:0 2-й тайм
Футбол (18 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Окончен
17:00 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Окончен
17:00 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лилль - Нант 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Кельн - Боруссия Мёнхенгладбах 4:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 1:3 Окончен
19:30 Бавария - Арминия 1:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Ювентус - Аталанта 0:1 Окончен
21:45 Венеция - Интер 0:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Окончен
22:00 Вильярреал - Барселона 0:0 2-й тайм
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Нива Т - Кремень 4:2 Окончен
14:15 Полесье - Подолье 1:2 Окончен
15:00 Нива Т - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - Динамо 0:2 Окончен
15:00 Олимпик - Динамо -:- Запланирован
17:00 Черноморец - Десна 0:1 Окончен
19:30 СК Днепр-1 - Ворскла 5:1 Окончен
Футбол (22 события из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Бернли - Тоттенхэм -:- Запланирован
16:00 Манчестер Сити - Вест Хэм -:- Запланирован
16:00 Лестер - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Челси - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Сент-Этьен - ПСЖ -:- Запланирован
16:00 Лорьян - Ренн -:- Запланирован
16:00 Монако - Страсбур -:- Запланирован
18:00 Монпелье - Лион -:- Запланирован
21:45 Марсель - Труа -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 РБ Лейпциг - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Милан - Сассуоло -:- Запланирован
16:00 Специя - Болонья -:- Запланирован
19:00 Рома - Торино -:- Запланирован
21:45 Наполи - Лацио -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Эспаньол - Реал Сосьедад -:- Запланирован
19:30 Кадис - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Реал - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 ВПК-Агро - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Кривбасс - Агробизнес -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Рух - Металлист-1925 -:- Запланирован
19:30 Колос - Верес -:- Запланирован

Конте запретил игрокам «Тоттенхэма» кетчуп. Компания по производству соуса отправила ему шутливое письмо

Интересная промо-кампания
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:38
Конте запретил игрокам «Тоттенхэма» кетчуп. Компания по производству соуса отправила ему шутливое письмо
Антонио Конте / фото - Eurosport

По приходу в «Тоттенхэм» Антонио Конте начал серьезно следить за рационом своих подопечных, так как считает, что у многих есть лишний вес. В список запрещенных продуктов попали газированные напитки, шоколад, пудинг, майонез и кетчуп.

Австрийская компания по производству кетчупа Curtice Brothers опубликовала в лондонской газете Independent письмо, обращенное к итальянскому специалисту:

«Мы приветствуем ваше решение. Питание важно, но не менее важна и радость. Вы знаете, что тоже из Италии? Наши помидоры, Антонио. Не все кетчупы одинаковы, так что не списывайте все кетчупы.

Мы используем только органические продукты. Наши помидоры настолько сладкие, что мы не добавляем сахара. Мы знаем, что вас нужно убедить. По этой причине мы отправили вам 15 банок кетчупа. Самый натуральный соус отправился к вам. Для вас и всей команды.

Питание имеет решающее значение, как ты сказал. Но и радость тоже. Всего наилучшего в твоих приключениях с «Тоттенхэмом».

Это письмо вряд ли поменяет отношение итальянца к кетчупу, ведь он запрещал соусы в каждом клубе, в котором работал.

К тому же, другой тренер АПЛ Стивен Джеррард последовал по примеру Конте и также вывел из рациона игроков «Астон Виллы» целый ряд продуктов.

 

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Антонио Конте Тоттенхэм

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Конте: «Я устраивал перестройки в командах всю свою карьеру»
Конте: «Я устраивал перестройки в командах всю свою карьеру»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:35
Матч с «Мурой» стал для английского хавбека последним в составе «Тоттенхэма»
Матч с «Мурой» стал для английского хавбека последним в составе «Тоттенхэма»
Футбол Лига конференций UEFA
26 ноября 14:50
Конте – об 1:2 с «Мурой»: «Уровень «Тоттенхэма» не так высок»
Конте – об 1:2 с «Мурой»: «Уровень «Тоттенхэма» не так высок»
Футбол Лига конференций UEFA
26 ноября 07:59
«Тоттенхэм» сенсационно проиграл словенской «Муре» в Лиге конференций. Это первое поражение при Конте
«Тоттенхэм» сенсационно проиграл словенской «Муре» в Лиге конференций. Это первое поражение при Конте
Футбол Лига конференций UEFA
25 ноября 22:55
Конте запрещает игрокам «Тоттенхэма» есть сливочное масло
Конте запрещает игрокам «Тоттенхэма» есть сливочное масло
Футбол Премьер-Лига (Англия)
24 ноября 12:45
FIFA определила четырех претендентов на награду лучшему тренеру года
FIFA определила четырех претендентов на награду лучшему тренеру года
Футбол В мире
22 ноября 20:45

Новости: Футбол

Просто дичь: «Белешенсеш» вышел на матч против «Бенфики» вдевятером и без замен. Как думаете, почему?
Просто дичь: «Белешенсеш» вышел на матч против «Бенфики» вдевятером и без замен. Как думаете, почему?
В Европе
23:00
Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Барселона», Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Барселона», Онлайн трансляция
Примерa (Испания)
22:50
Кравченко вошел в топ-10 самых возрастных футболистов УПЛ
Кравченко вошел в топ-10 самых возрастных футболистов УПЛ
Украинская Премьер-лига
22:42
«Бавария» забила 102 мяча в Бундеслиге за 2021-й год. Это лучший результат в истории турнира
«Бавария» забила 102 мяча в Бундеслиге за 2021-й год. Это лучший результат в истории турнира
Бундеслига (Германия)
22:40
Гасперини – о победе над «Ювентусом: «Ни разу не видел, чтобы «Аталанта» страдала»
Гасперини – о победе над «Ювентусом: «Ни разу не видел, чтобы «Аталанта» страдала»
Серия А (Италия)
22:32
Вратарь «Ворсклы» Ризнык отбил 6-й пенальти в 2021-м году
Вратарь «Ворсклы» Ризнык отбил 6-й пенальти в 2021-м году
Украинская Премьер-лига
22:26
Довбык еще больше оторвался от преследователей в гонке бомбардиров УПЛ
Довбык еще больше оторвался от преследователей в гонке бомбардиров УПЛ
Украинская Премьер-лига
22:15
Винисиус отклонил предложение от ПСЖ с сумасшедшей зарплатой
Винисиус отклонил предложение от ПСЖ с сумасшедшей зарплатой
Лига 1 (Франция)
22:10
Рябоконь: «Черноморец» играет более организовано и остро, чем в первом круге»
Рябоконь: «Черноморец» играет более организовано и остро, чем в первом круге»
Украинская Премьер-лига
21:48
Все новости

Популярные новости

Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 21:52
20
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
1
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 09:02
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 18:37
2
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
8
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 ноября 08:58
1
Все новости