Кополовец назвал условие, при котором у «Руха» будут шансы в матче с «Динамо»

Киевляне будут разозлены после разгромного поражения в Суперкубке Украины

Михаил Кополовец / фото - Dynamomania

Бывший украинский хавбек Михаил Кополовец дал свой прогноз на матчи 9 тура украинской Премьер лиги:

«Думаю, что центральным в 9-м туре будет противостояние в Днепре, где подопечные Игора Йовичевича примут «Зарю». Соперники придерживаются разных тактических схем, но пока действия днепрян более сбалансированные. А все из-за того, что подопечные Виктора Скрипника никак не ликвидируют свои проблемы в обороне. Поэтому эксперты часто ошибаются в своих прогнозах относительно «Зари».

Победа в этом поединке позволит днепрянам приблизиться к фаворитам – «Динамо» и «Шахтеру», если те недооценят своих визави и потеряют очки…

«На это не стоит особо рассчитывать. В частности, у «Руха» появятся шансы дать бой «Динамо», если львовяне не пропустят быстрый гол. Под руководством опытного Леонида Кучука команда уже научилась грамотно играть по счету, хотя киевляне сейчас на ходу и опасны. Вот только с реализацией голевых моментов у подопечных Мирчи Луческу и дальше проблемы. Думаю, что ничто не помешает «Шахтеру» победить на классе «Верес», который, к тому же, будет выступать без своего ведущего нападающего – Михаила Сергийчука. Если же у горняков, что-то пойдет не так, то у клубного руководства могут появиться вопросы к Роберто Де Дзерби, все ли он делает правильно несмотря на победу в Суперкубке Украины. Ведь в этом сезоне донетчане уже потеряли несколько ценных очков. А вот еще одна команда из верхней части турнирной таблицы – «Десна» может и не склонить чашу весов в свою пользу в поединке с «Металлистом 1925». Уж очень нестабильны подопечные Александра Рябоконя на старте сезона, а харьковчанам уже особо и отступать некуда, поэтому это послужит им дополнительным стимулом мобилизоваться».

Почему хорошо знакомый вам по совместной работе в «Минае» полузащитник Анатолий Нуриев редко появляется на поле в составе «Колоса»?

«Думаю, что все дело в тренерском подходе. В «Минае» Василий Кобин доверял Нуриеву даже если у того не шла игра. Он все равно выпускал его и на следующий поединок. В Колосе ситуация другая, там длинная скамейка запасных и уже самому Нуриеву нужно доказывать, что он конкурентоспособен. Пока что это у Анатолия далеко не всегда получается. Хотя футболист он квалифицированный. Кстати, очередной поединок «Колоса» с «Ворсклой» будет показателен в плане того преодолели ли футболисты из Ковалевки кризис. Сделать это будет нелегко, поскольку и полтавчане захотят вернуться домой не с пустыми руками».

Возвращаясь к «Минаю», хочется поинтересоваться, когда Селезнев откроет счет своим голам за закарпатцев?

«Мне это самому интересно. Евгению не откажешь в работоспособности, но этого мало, чтобы выполнять миссию нападающего – забивать голы. А они особенно будут нужны «Минаю» уже в очередном туре в поединке со Львовом, который также находится в зоне вылета».

То, что перед началом сезона Василий Кобин перед началом сезона заявил, что Минай должен набрать 50 очков, это что – шутка?

«Не совсем. У каждого тренера имеется свой вариант настроить подопечных на покорение каких-то вершин. Василий Кобин решил обойтись без промежуточных высот. То, что «Минай» выглядит интереснее чем в минувшем сезоне, сомнений не вызывает, однако у команды маловато очков. Посмотрим, как будет на финише хотя бы осенней части чемпионата».

«Шахтер» и «Динамо» победят, а «Днепр» с «Зарей» решат, кто из них третья сила в Украине. Прогноз на матчи 9-го тура УПЛ от XSPORT.