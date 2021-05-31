Кополовец: «Переход Милевского в «Минай» – маркетинговый ход»

Артем Милевский / фото - Eurosport

Спортивный директор «Миная» Михаил Колоповец раскрыл подробности трансфера Артема Милевского, сообщает Meta-ratings.

Не могу сказать, что этот трансфер — провальный. Милевский очень ответственно относился к выполнению своих обязанностей, служил примером для молодых партнеров и все же, не до конца была понятна его роль в команде. Да и годы брали свое, Артему уже сложно было претендовать на роль лидера в «Минае».