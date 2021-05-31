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Кополовец: «Переход Милевского в «Минай» – маркетинговый ход»

36-летний форвард покинет клуб по окончанию контракта
Футбол Украинская Премьер-лига
10:35
Кополовец: «Переход Милевского в «Минай» – маркетинговый ход»
Артем Милевский / фото - Eurosport

Спортивный директор «Миная» Михаил Колоповец раскрыл подробности трансфера Артема Милевского, сообщает Meta-ratings.

«Это было решение клубного руководства. Это был скорее, маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание к «Минаю».

Не могу сказать, что этот трансфер — провальный. Милевский очень ответственно относился к выполнению своих обязанностей, служил примером для молодых партнеров и все же, не до конца была понятна его роль в команде. Да и годы брали свое, Артему уже сложно было претендовать на роль лидера в «Минае».

В прошедшем сезоне Милевский появился на поле в 10 матчах чемпионата Украины.

По окончанию сезона, «Минай» занял последнее место в УПЛ и вылетел в низший дивизион.

Напомним, все клубы УПЛ получили аттестаты на участие в новом чемпионате.

Источник: meta-ratings
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Теги

Артем Милевский Минай

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