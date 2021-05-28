«Олимпик» получил аттестат от УАФ на следующий сезон
Все клубы УПЛ получили аттестаты на участие в новом чемпионате
Команды смогли справиться с трудностями
УПЛ / фото - dynamo.kiev
Аттестационная комиссия УАФ всё-таки допустила к участию в турнире УПЛ донецкий «Олимпик», черниговскую «Десну» и «Ингулец», сообщает Meta-ratings.
Клубы смогли решить внутренние проблемы и получили право принять участие в чемпионате Украины.
Генеральный директор «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал ситуацию:
«Несмотря на последние события, мы все равно рады, что получили аттестат.
Были замечания по финансам, ДЮСШ, академии.
Мы показали, что работаем на развитие футбола и считаю, что заслуженно получили аттестат».
Новый сезон УПЛ стартует 25 июля, на следующий день после Суперкубка Украины, где сойдутся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».
Напомним, ранее стало известно, что львовские «Карпаты» прекратят свое существование.
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