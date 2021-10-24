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Кополовец: «Президент «Миная» вкладывал деньги в закарпатский футбол, но уже наелся им»

Бывший гендиректор клуба высказался о его будущем
Футбол Украинская Премьер-лига
15:27
Кополовец: «Президент «Миная» вкладывал деньги в закарпатский футбол, но уже наелся им»
Михаил Кополовец / Фото - ФК Минай

Бывший генеральный директор «Миная» Михаил Кополовец рассказал в эфире YouTube-канала «BuzBuzz» о своем уходе из команды. Также он поделился мнением о будущем клуба при президенте Валерии Пересоляке.

Я хотел быть в команде, когда Кобин вернулся, но слышал, что президент не хотел. Почему, из-за чего – сложно сказать. Я искал встречу, писал ему. Вот только недавно встретились. Я ему сказал: «Валера, между нами есть какие-то проблемы, ссоры?». Потому что я ушел, как Каспер, как мультяшный герой, но так же нельзя. Он сказал, что все нормально, предложил поговорить. До сих пор мы так толком и не поговорили. Я не увидел в его глазах, что я нужен ему.

Насчет причин моего ухода из клуба – много грязи лили в уши президенту, я думаю. Когда мы создавали эту команду на область, был я, он и вице-президент, никого не было. А когда высшая лига, то уже много людей кружит. Кто-то носит пианино, кто-то на нем играет. Я его нес из чемпионата области в УПЛ, я нес, а играют совсем другие люди.

Если бы я на тот момент знал, что я буду смотреть футбол по телевизору в УПЛ, я бы, конечно, ушел из второй лиги. Будущее «Миная» зависит от президента. На мой взгляд, президент футболом наелся. Будущее зависит от его настроения. Если будет вкладывать деньги, то клуб будет существовать.

Это человек, который восстановил футбол в Закарпатье. Ок, не вкладывал бы он эти деньги в футбол, был в тени, купил бы себе еще одну квартиру в Лондоне. А так сколько он дал возможностей разным футболистам проявить себя. В Закарпатье много богатых людей, но никто не вкладывает в футбол, в инфраструктуру. Здесь много надо менять.

Нужны профессионалы, люди, которые разбираются в футболе. Когда пришел Севидов, меня даже в известность никто не поставил. А вице-президент сказал мне, Миша, ты, мол, пока покури. Я сказал, что тогда лучше подам в отставку, но не сказали, что нет, не надо. Я понимал, что это начало конца.

Со мной даже на сайте никто не попрощался, не написал. Даже сейчас хожу по городу, люди спрашивают, а почему вы так сыграли, а почему вот так. Люди не понимают до конца, что меня в клубе нет. Я официально заявляю – меня в команде уже нет полгода.

В «Минае» много разных интриг, я очень разочаровался. Сейчас я даже не представляю, чтобы я вернулся в закарпатский футбол. Не именно в «Минай», я не хожу ни на какую закарпатскую командую. Футбол отпал, нужна перезагрузка.

Ранее Кополовец неоднозначно высказался о представителях сексуальных меньшинств.

Сергей Стаднюк
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