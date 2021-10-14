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Кополовец: «Геи – больные люди»

Экс-игрок «Карпат» жестко высказался о нетрадиционной сексуальной ориентации
Футбол Украинская Премьер-лига
17:56
Кополовец: «Геи – больные люди»
Михаил Кополовец / Фото: Twitter

Бывший игрок «Карпат» Михаил Кополовец в шоу «ОТДУШИВДУШУ» высказался о геях.

- О чем говорят мужчины?

– О женщинах. А о чем они должны говорить? Ну, смотря какие. Потому что в Германии мужики говорили о мужиках, когда я был. В команде («Айнхайт» из 5-го дивизиона Германии – прим.) – не знаю, я подозревал там парочку, улыбались друг другу, туда-сюда, они чересчур нежные были.

Это тяжело для меня. Я иду в магазин, такая брошурочка с акциями – и на фотке два мужика идут, написано: «Счастливая семья». Ну я не против. Но на мой взгляд, это больные люди. Потому что я придерживаюсь позиции Лукашенко. Эти их, но когда идет пропаганда, детей с маленького возраста до этого приучают – считаю, это неправильно.

Мне уже писали геи: «Почему ты нас так не любишь?» Говорю: «Пацаны, вы что?» Была ж такая ситуация, что я дал тут комментарий по геям. Какой-то пес шарудел, перевел текст и кинул на сайт моей команды там. И меня вызвал президент по этому вопросу: «Ты не должен так говорить».

Я же в нашей стране дал это. Я же не говорю, что там в Германии. Он на меня немного обиделся за это, представляешь?


Ранее Кополовец заявил, что ему предлагали миллион долларов за договорные матчи.

Петр Приходько
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Михаил Кополовец

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