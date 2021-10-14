Корниенко из «Шахтера» назвал самых сложных соперников в своей карьере

Виктор Корниенко / Фото: Twitter

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко в шоу «Трендец» назвал самых сложных оппонентов в своей карьере.

– Дэвис мне нравится очень сильно. И, естественно, Марсело.

- Самый тяжелый соперник, против которого играл?

– Пускай будет Хакими, когда мы с «Интером» играли.

- Отвозил тебя?

– Да как сказать. И из «Боруссии» (М) Лайнер – тот отвозил, да