Де Пена объяснил, чем отличались матчи с «Шахтером» в Суперкубке Украины и в УПЛ
Корниенко из «Шахтера» назвал самых сложных соперников в своей карьере
Защитник назвал двоих оппонентов
Виктор Корниенко / Фото: Twitter
Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко в шоу «Трендец» назвал самых сложных оппонентов в своей карьере.
- Кто топ на твоей позиции?
– Дэвис мне нравится очень сильно. И, естественно, Марсело.
- Самый тяжелый соперник, против которого играл?
– Пускай будет Хакими, когда мы с «Интером» играли.
- Отвозил тебя?
– Да как сказать. И из «Боруссии» (М) Лайнер – тот отвозил, да
Напомним, «Шахтер» находится на 2-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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