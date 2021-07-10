Королева Великобритании обратилась к английской сборной перед финалом Евро-2020

Выход Англии в финал – большое событие для всей страны

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Королева Великобритании Елизавета II в своем письме обратилась к игрокам национальной сборной в преддверии финала Евро-2020, где Англия сыграет против сборной Италии:

«55 лет назад мне посчастливилось вручить Кубок мира Бобби Муру и видеть, что столь долгожданная победа значит для игроков, тренеров и болельщиков. Хочу поздравить вас от себя лично и от всех членов моей семьи с выходом в финал чемпионата Европы. И пожелать вам удачи в завтрашнем матче, надеясь, что история станет не только свидетельницей вашего успеха, но и целеустремленности и стойкости духа».

Это первый финал крупного турнира для англичан с времен домашнего ЧМ-1966. Но уже завтра для Англии будет прекрасная возможность взять еще один важный трофей.

In a letter to Gareth Southgate, the Queen wishes @England good luck for the big match tomorrow and praises the team for conducting themselves with “spirit, commitment and pride..” #ENG #EURO2020 pic.twitter.com/HL0vIidziS — Steve Scott (@stevescott_itv) July 10, 2021

Матч Англии со сборной Италии состоится завтра в 22:00 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Видео трансляция матча Италия – Англия.

Текстовая трансляция матча Италия – Англия.