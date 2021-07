Королева Великобритании обратилась к английской сборной перед финалом Евро-2020

фото - Goal

Королева Великобритании Елизавета II в своем письме обратилась к игрокам национальной сборной в преддверии финала Евро-2020, где Англия сыграет против сборной Италии:

Это первый финал крупного турнира для англичан с времен домашнего ЧМ-1966. Но уже завтра для Англии будет прекрасная возможность взять еще один важный трофей.

In a letter to Gareth Southgate, the Queen wishes @England good luck for the big match tomorrow and praises the team for conducting themselves with “spirit, commitment and pride..” #ENG #EURO2020 pic.twitter.com/HL0vIidziS