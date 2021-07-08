Евро 2020. Италия — Англия. Онлайн трансляция

Финал Кубка Америки. Бразилия – Аргентина. Видео трансляция
11 июля 03:00
11 июля 2021 года, в воскресенье, в финале чемпионата Европы по футболу сразятся сборные Италии и Англии.
Игра пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Следить за матчем в режиме реального времени можно на нашем сайте. В день противостояния в этой новости мы проведем текстовую онлайн трансляцию, где максимально быстро будем сообщать о происходящем на поле. Начало в 22:00 по киевскому времени.Ранее мы рассказывали, что Англия с 1977 года не может обыграть Италию.
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