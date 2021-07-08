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Евро 2020. Италия — Англия. Онлайн трансляция

Долгожданный финал ЧЕ-2020 в прямом эфире
Футбол ЕВРО-2020
8 июля 23:11
Евро 2020. Италия — Англия. Онлайн трансляция
фото - UEFA

11 июля 2021 года, в воскресенье, в финале чемпионата Европы по футболу сразятся сборные Италии и Англии. 

Игра пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Следить за матчем в режиме реального времени можно на нашем сайте. В день противостояния в этой новости мы проведем текстовую онлайн трансляцию, где максимально быстро будем сообщать о происходящем на поле. Начало в 22:00 по киевскому времени. 

Ранее мы рассказывали, что Англия с 1977 года не может обыграть Италию.  
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Теги

сборная Англии (футбол) сборная Италии (футбол)

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Новости: Футбол

Евро 2020. Италия — Англия. Онлайн трансляция
Евро 2020. Италия — Англия. Онлайн трансляция
ЕВРО-2020
8 июля 23:11
Евро 2020. Италия — Англия. Видео трансляция
Евро 2020. Италия — Англия. Видео трансляция
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