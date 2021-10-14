Коронавирус выявлен у семи игроков «Руха»

Также заражены четыре игрока молодежной команды

Фото: ФК Рух

«Рух» не сыграет с «Ингульцом» в матче 11 тура УПЛ.

Несколько игроков команды заразились коронавирусом. Болезнь диагностировали у семи игроков основного состава. Еще четырех игроков обнаружены симптомы болезни.

Более того, COVID-19 обнаружен у нескольких игроков молодежного состава. А вот среди тренерского штаба заболевших нет.

Вся команда ушла на карантин, а матч с «Ингульцом» был перенесен.