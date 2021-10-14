В «Рухе» сообщили, сколько команда будет на самоизоляции
Коронавирус выявлен у семи игроков «Руха»
Также заражены четыре игрока молодежной команды
Фото: ФК Рух
«Рух» не сыграет с «Ингульцом» в матче 11 тура УПЛ.
Несколько игроков команды заразились коронавирусом. Болезнь диагностировали у семи игроков основного состава. Еще четырех игроков обнаружены симптомы болезни.
Более того, COVID-19 обнаружен у нескольких игроков молодежного состава. А вот среди тренерского штаба заболевших нет.
Вся команда ушла на карантин, а матч с «Ингульцом» был перенесен.
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