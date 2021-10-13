В «Рухе» сообщили, сколько команда будет на самоизоляции

В стане львовян была зафиксирована вспышка коронавируса

Фото - Рух Львов

Весь состав «Руха» отправлен на самоизоляцию. Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Ранее в команде была зафиксирована вспышка коронавируса. Соответствующее решение принято для остановки распространения заболевания.

В клубе также назвали срок, который будет длиться самоизоляция. Львовяне не будут тренироваться три дня.

Ранее матч 11-го тура УПЛ между «Рухом» и «Ингульцом» был перенесен. Встреча должна была состояться 17 октября.