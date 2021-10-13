Официально. Матч 11-го тура УПЛ между «Рухом» и «Ингульцом» перенесен
В «Рухе» сообщили, сколько команда будет на самоизоляции
В стане львовян была зафиксирована вспышка коронавируса
Фото - Рух Львов
Весь состав «Руха» отправлен на самоизоляцию. Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
Ранее в команде была зафиксирована вспышка коронавируса. Соответствующее решение принято для остановки распространения заболевания.
В клубе также назвали срок, который будет длиться самоизоляция. Львовяне не будут тренироваться три дня.
Ранее матч 11-го тура УПЛ между «Рухом» и «Ингульцом» был перенесен. Встреча должна была состояться 17 октября.
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