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Тема дняЛучшие гандбольные сборные Старого Света. 13 января в Венгрии и Словакии стартует Евро-2022. Трансляции на XSPORT и XSPORT+

Кот-д’Ивуар обыграл Экваториальную Гвинею и начал с победы на Кубке Африки

Команда сразу вышла в лидеры группы
Футбол В мире
08:10
Кот-д’Ивуар обыграл Экваториальную Гвинею и начал с победы на Кубке Африки
Фото: Copa Africa

Кот-д’Ивуар начал с победы на Кубке Африки обыграв Экваториальную Гвинею.

Фаворит матча забил едва не в первой же атаке. Гол на счету Граделя.

До конца матча зрители голов так и не увидели. Кот-д’Ивуар победил и стал лидером группы.

Кубок Африки:

Экваториальная Гвинея – Кот-д’Ивуар 0:1

Гол: Градель, 5

Экваториальная Гвинея: Сапунга, Акапо (Месе, 89), Обьянг, Coco, Ндонг, Буйла, Ганет, Пепин, Нсуэ, Сальвадор (Сиафа, 82), Ганза Меха (Нлаво, 64).

Кот-д’Ивуар: Сангаре, Байи, Дели, Конан, Сери, Кессиэ (Дие, 71), Сангаре, Маига, Градель (Пепе, 71), Аллер (Куаме, 82), Корне (Заа, 71).

Андрей Усмонов
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Кубок африканских наций

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