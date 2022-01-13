Товарищеский матч. Бельгия – Кот-д'Ивуар. Видео трансляция
Кот-д’Ивуар обыграл Экваториальную Гвинею и начал с победы на Кубке Африки
Команда сразу вышла в лидеры группы
Фото: Copa Africa
Кот-д’Ивуар начал с победы на Кубке Африки обыграв Экваториальную Гвинею.
Фаворит матча забил едва не в первой же атаке. Гол на счету Граделя.
До конца матча зрители голов так и не увидели. Кот-д’Ивуар победил и стал лидером группы.
Кубок Африки:
Экваториальная Гвинея – Кот-д’Ивуар 0:1
Гол: Градель, 5
Экваториальная Гвинея: Сапунга, Акапо (Месе, 89), Обьянг, Coco, Ндонг, Буйла, Ганет, Пепин, Нсуэ, Сальвадор (Сиафа, 82), Ганза Меха (Нлаво, 64).
Кот-д’Ивуар: Сангаре, Байи, Дели, Конан, Сери, Кессиэ (Дие, 71), Сангаре, Маига, Градель (Пепе, 71), Аллер (Куаме, 82), Корне (Заа, 71).
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