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Гамбия начала с победы на Кубке Африки, обыграв Мавританию

Гол Яаллоу стал единственным
Футбол В мире
20:43
Гамбия начала с победы на Кубке Африки, обыграв Мавританию
Фото: Copa Africa

Гамбия в матче Кубка Африки обыграла Мавританию в стартовом туре.

Гол Яаллоу на 10-й минуте матча стал единственным. Отыграться Мавритании так и не удалось, хотя моменты у нее были.

Вместе с Мали Гамбия лидирует в таблице своей группы.

Перед матчем организаторы так и не включили гимн Мавритании, трижды включив неправильную музыку.

Мавритания – Гамбия 0:1

Гол: Яаллоу, 10

Мавритания: Диоп, Карамоко (Абу-Демба, 46), Абед, Яли, Уэбиб (Ба, 80), Тиам (Камара, 66), Фофана, Махмуд (Дукара, 59), Камара, Ба, Ндиайе (Тиам, 65).

Гамбия: Жобе, Турей (Санне, 82), Колли, Гомес, Жанье, Колли (Яллоу, 74), Маррех, Адамс, Джаллоу (Дарбо, 64), Сисей (Дарбо, 64), Барроу.

Андрей Усмонов
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Кубок африканских наций

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