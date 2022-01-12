Джеррард – о Коутиньо: «К нам пришел выдающийся футболист»
Коутиньо официально представлен в «Астон Вилле» и уже выбрал себе номер
Бразилец перешел в английский клуб на правах аренды
07:26
Филиппе Коутиньо / фото - AVFC
Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо перешел из «Барселоны» в «Астон Виллу» на правах аренды.
«Львы» уже провели официальную презентацию хавбека. Игрок будет выступать под 23-м номером.
«Вилла» арендовала 29-летнего бразильца до конца сезона. Дебютировать он сможет уже 15-го января в матче против «Манчестер Юнайтед».
Philippe Coutinho is back in the Premier League pic.twitter.com/qXgoTFKAGo— B/R Football (@brfootball) January 11, 2022
В текущем сезоне футболист провел лишь 16 матчей, в которых отметился двумя голами.
Напомним, «Астон Вилла» также готовит 30 миллионов за главного конкурента Миколенко в «Эвертоне».
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