Коутиньо официально представлен в «Астон Вилле» и уже выбрал себе номер

Филиппе Коутиньо / фото - AVFC

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо перешел из «Барселоны» в «Астон Виллу» на правах аренды.

«Львы» уже провели официальную презентацию хавбека. Игрок будет выступать под 23-м номером.

«Вилла» арендовала 29-летнего бразильца до конца сезона. Дебютировать он сможет уже 15-го января в матче против «Манчестер Юнайтед».

Philippe Coutinho is back in the Premier League pic.twitter.com/qXgoTFKAGo