Коваленко голом и ассистом принес победу «Специи» в Серии А

Виктор Коваленко / Фото - ФК Специя

В восьмом туре итальянской Серии А «Специя» на своем поле добыла волевую победу над «Салернитаной».

Новичок элитного дивизиона ушел на перерыв, ведя в счете. Под конец тайма забил Нванкво.

Но во второй половине встречи включился Виктор Коваленко. Полузащитник «Специи» сначала оформил ассист на Стрельца, а позже классным ударом вырвал победу для команды.

TOP BINS!



Kovalenko’s finish for Spezia today (2-1) - coming from outside the box



He also got an assist earlier too



With Ukraine lacking some creativity of late…



Petrakov has ENTERED the chat pic.twitter.com/CdXdkZfAT3