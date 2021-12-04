Коваленко: «Игроки «Специи» могут перед матчем выпить вина. А я не могу так»

Виктор Коваленко / Фото - ФК Специя

Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко в эфире YouTube-канала «ТРЕНДЕЦЬ» рассказал об интересной особенности итальянских футболистов.

Пробовал ли я сам? Нет. Ты что? Не могу так. Привык уже – вода, правильно все. Бокал вина – не знаю, как это им помогает. Был в шоке сначала.