«Напуганный противником». В Италии уничтожили Коваленко за матч с «Интером»
Коваленко: «Игроки «Специи» могут перед матчем выпить вина. А я не могу так»
Украинский хавбек рассказал об особенности итальянских футболистов
12:41
Виктор Коваленко / Фото - ФК Специя
Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко в эфире YouTube-канала «ТРЕНДЕЦЬ» рассказал об интересной особенности итальянских футболистов.
В команде вечером перед матчем могут выпить бокал вина. Итальянцы могут себе позволить бокал вина на ужин. Когда я первый раз увидел, подумал: «Ну как?».
Пробовал ли я сам? Нет. Ты что? Не могу так. Привык уже – вода, правильно все. Бокал вина – не знаю, как это им помогает. Был в шоке сначала.
Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк пропустил матч команды с «Шахтером» из-за алкоголя.
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