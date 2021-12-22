Коваленко не вышел на поле, и «Специя» на выезде сенсационно победила «Наполи», ни разу не пробив по воротам соперника

Cудьбу встречи решил автогол

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В 19-м туре чемпионата Италии «Наполи» сенсационно проиграл «Специи» Виктора Коваленко.

Украинец так и не вышел на поле, весь матч проведя в запасе. Интересно, что «»Специя» победила соперника, ни разу не пробив в створ ворот: судьбу встречи решил автогол, который в пассиве защитника «Наполи» Жуана Жезуса.

Серия А, 19-й тур

«Наполи» – «Специя» 0:1

Гол: Жезус, 37, автогол

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 86), Лоботка (Элмаз, 78), Зелиньски (Унас, 70), Замбо-Ангисса, Мертенс (Петанья, 46), Политано (Демме, 86), Лосано.

«Специя»: Проведель, Николау, Амьян, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца, Маджоре, Агудело (Колли, 90), Джаси, Манай.

Предупреждения: Маджоре (19), Мариу Руй (45), Кивер (48), Манай (51), Петанья (75).

В турнирной таблице Серии А «Наполи» с 39 очками отстает от лидирующего «Интера» уже на 7 баллов, а «Специя» оторвалась от зоны вылета и «Дженоа» на 5 очков.