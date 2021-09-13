Коваленко выйдет в стартовом составе «Специи» на игру с «Удинезе»
Коваленко признан худшим игроком, выходившим в старте «Специи» на матч с «Удинезе»
Команда украинца минимально уступила
13 сентября 09:27
Виктор Коваленко / Фото - Специя
В третьем туре итальянской Серии А «Специя» уступила «Удинезе» (0:1). Единственный мяч на 89-й минуте забил Лазар Самарджич.
Полузащитник Виктор Коваленко стал худшим игроком, выходившим в стартовом составе своей команды в данном поединке по версии SofaScore. Украинец получил оценку 6.6.
Лучшими же в составе «Специи» признаны защитники Симоне Бастони и Петко Христов (7.2). Самым полезным игроком матча стал голкипер «Удинезе» Марко Сильвестри (8.4).
Ранее Руслан Малиновский был признан лучшим футболистом матча с «Фиорентиной», несмотря на поражение «Аталанты».
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