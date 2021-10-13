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Коваленко тренировался в общей группе «Специи» впервые после травмы
Украинец занимался вместе со всеми лишь частично
13 октября 22:47
Виктор Коваленко / Фото: Футбол 24
Украинский хавбек «Специи» Виктор Коваленко впервые после травмы занимался в общей группе команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Следующий матч «Специя» проведет в рамках чемпионата Италии против «Салернитаны».
Ранее стало известно, что «Специя» может сменить главного тренера.
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