Коваленко тренировался в общей группе «Специи» впервые после травмы
Коваленко впервые за месяц вышел на поле за «Специю»
Украинец начал в старте матч против «Салернитаны»
16 октября 16:50
Виктор Коваленко / Фото - ФК Специя
«Специя» в восьмом туре итальянской Серии А принимает «Салернитану». После первого тайма гости сохраняют минимальное преимущество в счете.
Примечательно, что в стартовом составе на эту игру вышел полузащитник хозяев Виктор Коваленко. Украинец впервые появился на поле с 12 сентября.
«Специя» (стартовый состав): Проведель, Феррер, Николау, Христов, Коваленко, Маджоре, Джаси, Нзола, Сальседо, Стрелец, Антист.
Напомним, Коваленко лишь 13 октября приступил к тренировкам в общей группе после травмы.
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