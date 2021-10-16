Коваленко впервые за месяц вышел на поле за «Специю»

Украинец начал в старте матч против «Салернитаны»

Виктор Коваленко / Фото - ФК Специя

«Специя» в восьмом туре итальянской Серии А принимает «Салернитану». После первого тайма гости сохраняют минимальное преимущество в счете.

Примечательно, что в стартовом составе на эту игру вышел полузащитник хозяев Виктор Коваленко. Украинец впервые появился на поле с 12 сентября.

«Специя» (стартовый состав): Проведель, Феррер, Николау, Христов, Коваленко, Маджоре, Джаси, Нзола, Сальседо, Стрелец, Антист.

Напомним, Коваленко лишь 13 октября приступил к тренировкам в общей группе после травмы.