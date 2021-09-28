Ковалец: «Ничья с «Интером» будет неплохим вариантом для «Шахтера»

Сергей Ковалец / Фото: Twitter

Бывший игрок сборной Украины Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча «Шахтера» против «Интера» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Если уже зашел разговор о поединке с «Динамо», то «горняки» приятно удивили заряженностью на борьбу буквально за каждый мяч, хотя раньше именно этим отличались киевляне в противостояниях с донетчанами. И если завтра подопечные Роберто Де Дзерби будут действовать с такой же запредельной самоотдачей, целенаправленностью в матче с «Интером», то их шансы добиться положительного результата возрастут. Хотя нужно быть реалистами: поединки на внутренней арене не идут ни в какое сравнение с Лигой чемпионов. Здесь свои законы. Но с другой стороны, «Шахтер» уже неоднократно доказывал, что умеет находить выход из тяжелого положения».