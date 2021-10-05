Ковалец: «Украине реально взять максимум очков с Финляндией и Боснией»
Украинский тренер Сергей Ковалец высказался о грядущих матчах сборной Украины с Финляндией и Боснией в отборе на ЧМ-2022.
— Как вы оцените работу главного тренера сборной Украины Александра Петракова в сентябрьских матчах?
— Самые важные поединки национальной команды под руководством этого наставника впереди.
— Назовите тройку лучших футболистов сине-желтых в поединках с Казахстаном и Францией.
— Если бы сборная Украины добыла в этих матчах победы, то можно было называть, а так есть, куда стремиться. Нашу команду ждут три финала, вот после них и сделаем выводы.
— Кто, наш взгляд, является главным конкурентом сборной Украины в борьбе за второе место в группе?
— Считаю, что Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан имеют приблизительно одинаковые шансы на второе место. Для «сине-желтых» же с психологической точки зрения очень важно выиграть в Финляндии. Победа всегда добавляет уверенности, особенно на выезде. Потом может быть легче в домашнем матче с боснийцами. Тем более, что встреча пройдет в фартовом для нас Львове.
— Сколько очков возьмет наша национальная команда в октябрьских матчах с финнами и боснийцами?
— Все понимают, что нам нужен максимум. К этому нужно стремиться. И главное, что это реально.
— Как вы прокомментируете невызов Руслана Малиновского на предстоящий сбор?
— Об этом много в последнее время говорилось. Что сказать? За результат отвечает главный тренер. Это его право, и на этом точка.
Украина сыграет с Финляндией 9-го октября, а против Боснии и Герцеговины – 12-го.
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