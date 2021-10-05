Шапаренко: «В сборной есть игроки, которые достойно заменят Буяльского и Миколенко»

Николай Шапаренко / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко высказался о потерях национальной команды перед матчем с Финляндией в отборе на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

О первом матче остались плохие воспоминания, потому что доминировали всю игру, и финны забили гол из ничего. У нас есть повод исправиться, будем работать на максимуме.

– Травмированы Миколенко и Буяльский.

– Желаю им здоровья и побыстрее поправляться. Думаю, в сборной есть игроки, которые достойно их заменят.