Шапаренко: «Никакой расслабленности перед Финляндией не будет»
Шапаренко: «В сборной есть игроки, которые достойно заменят Буяльского и Миколенко»
Игроки «Динамо» пропустят матч с Финляндией из-за травм
09:58
Николай Шапаренко / Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко высказался о потерях национальной команды перед матчем с Финляндией в отборе на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
– Нужно хорошо подготовиться и изучить слабые стороны. Впереди подготовка, будем готовиться.
О первом матче остались плохие воспоминания, потому что доминировали всю игру, и финны забили гол из ничего. У нас есть повод исправиться, будем работать на максимуме.
– Травмированы Миколенко и Буяльский.
– Желаю им здоровья и побыстрее поправляться. Думаю, в сборной есть игроки, которые достойно их заменят.
Украина сыграет с Финляндией 9-го октября, а против Боснии и Герцеговины – 12-го.
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