Красивый гол Малиновского помог «Аталанте» в волевом стиле переиграть «Наполи» на выезде

Бергамаски вклиниваются в борьбу за Скудетто

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В матче 16-го тура чемпионата Италии «Наполи» принимал «Аталанту».

Уже на 7-й минуте счет был открыт – украинец Руслан Малиновский красивейшим ударом вывел «Аталанту» вперед.

Но «Наполи» и не думал сдаваться – в концовке тайма Зелиньски сравнял счет.

А в начале второго тайма «Наполи» вышел вперед: защитники «Аталанты» упустили Мертенса, который убежал от защитников и пробил Муссо.

Но «Аталанта» сумела переломить ход встречи. На 66-й минуте защитник Демираль чудным образом оказался в штрафной соперника и пробил Оспину.

А всего через 5 минут Фройлер вывел «Аталанту» вперед.

Несмотря на все попытки «Наполи» сравнять счет, в этот вечер именно «Аталанта» была «на коне».

В турнирной таблице Серии А в борьбе за Скудетто теперь большая плотность: у 1-го «Милана» 38 очков, у «Интера» – 37 баллов, у «Наполи осталось 36 очков, но теперь троицу поджимает «Аталанта», которая набрала 34 очка.

Серия А, 16-й тур

«Наполи» – «Аталанта» 2:3

Голы: Зелинськи, 40, Мертенс, 47 – Малиновский, 7, Демираль, 66, Фройлер, 71

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Малькюи (Политано, 85), Зелиньски, Лоботка (Демме, 56), Мариу Руй, Лосано (Петанья, 67), Мертенс (Унас, 67), Элмаз.

«Аталанта»: Муссо, Толои, Демирал, Паломино, Дзаппакоста (Хатебур, 46), де Рон, Фройлер, Мэле (Гимшити, 83), Сапата (Муриэль, 82), Малиновский (Пашалич, 73), Пессина (Иличич, 56).

Предупреждения: Малиновский (17), Ррахмани (58), Малькюи (64), Пашалич (82), Гимшити (87).