Красников: «У нас с «Металлистом-1925» нет проблем, он своей жизнью живет, а мы – своей»

Евгений Красников / Фото: Динамо Киев от Шурика

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников в шоу «BurBuzz» рассказал о сожительстве с «Металлистом-1925».

— Вы недолго делили базу. В прошлом году вы вроде вместе работали в Высоком, а сейчас...

На базе тренируется «Металлист-1925». Мы там не тренируемся. Там, где мы сейчас тренируемся – условия отличные. Нас все устраивает.

— Почему вы не захотели в Высоком тренироваться?

— Есть две команды, ну как можно жить в одной квартире? У нас есть свое, у них – свое. Акционеры как-то договорились, решили. Есть места, где можно тренироваться. Самое главное, что у нас стабильное финансирование. Ребята получают вовремя зарплаты, премиальные