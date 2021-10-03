Красников рассказал о бюджете «Металлиста»
Красников: «У нас с «Металлистом-1925» нет проблем, он своей жизнью живет, а мы – своей»
Вице-президент «Металлиста» рассказал о сожительстве с соседним клубом
3 октября 14:04
Евгений Красников / Фото: Динамо Киев от Шурика
Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников в шоу «BurBuzz» рассказал о сожительстве с «Металлистом-1925».
— Немножко раздули. А в чем проблема? Они живут своей жизнью, мы – своей. Никаких проблем. Есть определенные договоренности и все. Мы играем в Харькове – они на выезде, и наоборот.
— Вы недолго делили базу. В прошлом году вы вроде вместе работали в Высоком, а сейчас...
На базе тренируется «Металлист-1925». Мы там не тренируемся. Там, где мы сейчас тренируемся – условия отличные. Нас все устраивает.
— Почему вы не захотели в Высоком тренироваться?
— Есть две команды, ну как можно жить в одной квартире? У нас есть свое, у них – свое. Акционеры как-то договорились, решили. Есть места, где можно тренироваться. Самое главное, что у нас стабильное финансирование. Ребята получают вовремя зарплаты, премиальные
Ранее Красников назвал бюджет «Металлиста-1925».
Комментарии 0