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Красников рассказал о бюджете «Металлиста»

Вице-президент заявил, что денег будет достаточно для уверенного выступления в УПЛ
Футбол Первая лига
3 октября 12:35
Красников рассказал о бюджете «Металлиста»
Евгений Красников / Фото: Футбол 24

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников в шоу «BurBuzz» рассказал о бюджете харьковского клуба.

— Точные цифры я не могу сказать, но это будет бюджет высшей лиги. Серьезный бюджет. Серьезный относительно реалий украинского чемпионата. С коронавирусом все клубы просели в мире, кроме, может, ПСЖ и «Манчестер Сити».

Были моменты, когда нужно было уехать на выезд в Луцк или Ужгород. Я говорил, что мы поедем автобусом, а Ярославский отвечал, что давайте организуем чартер.

У нас есть хороший бюджет, но мы все равно аккуратно относимся к финансам. Не делаем топовых покупок в финансовом плане по 3-10 миллионов евро. Это все-таки первая лига, но мы собрали хороший и качественный коллектив, с которым мы, я надеюсь, решим задачу выхода в УПЛ.

Селекционные траты не такие большие. Балули пришел свободным агентом, по Риаскосу была ситуация с его клаусулой, его клуб вылетел. У Пейшото заканчивался контракт. Маилтона взяли в аренду.

— Я знаю, что зарплаты доходят до 15 тысяч долларов в месяц. Это уровень 3-4 команды УПЛ.

— Есть несколько футболистов с зарплатами такого уровня, но в основном они гораздо меньше. У нас все поставлено на бонусы. За победу платим бонусы тоже, плюс у каждого прописаны бонусы за попадание в УПЛ. У нападающих еще есть за забитые мячи.

Практика показывает, что футболист должен получать хорошую зарплату, хорошие премиальные за победу, и должен знать, что в конце он должен обязательно решить задачу


Ранее Красников рассказал, как «Металлист» чуть не продал Папу Гуйе за 25 миллионов евро.

Петр Приходько
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Металлист Евгений Красников

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