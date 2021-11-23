Кравченко: «Никто в УПЛ не сможет подготовить «Динамо» к «Баварии» должным образом – даже «Шахтер»

Фото: пресс-служба Динамо

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко прокомментировал результат матча с «Динамо» (1:6), а также поделился мнением о грядущей встрече киевлян в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов с «Баварией»:



То же самое касается и отсутствовавших ввиду травм игроков. Какой бы состав у нас не был, ничего особо не поменялось бы. Взять очки в игре с «Динамо», которое является хорошей командой, реально сложно. Она сильнее «Черноморца» и физически, и технически. Во всем.

Думаю, в УПЛ ныне ни одна команда не смогла бы протестировать «Динамо» должным образом и подготовить к игре с «Баварией». Даже «Шахтер». Если мы говорим о «Баварии», то на сегодняшний день она входит в тройку лучших команд мира. А может и современности. Наряду с английскими «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Эти команды я назвал бы футбольными монстрами, настоящими машинами. Машинами по прессингу, по интенсивности. Каждая из них обладает высококлассными футболистами, имена которых ныне во всем мире на слуху.