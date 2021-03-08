Кравец не помог «Коньяспору» избежать разгромного поражения от «Фенербахче»

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В 29-м туре турецкой Суперлиги «Коньяспор» дома разгромно уступил «Фенербахче».

На перерыв «канарейки» ушли при комфортном преимуществе в два мяча. Его команде обеспечили Салаи и Осайи-Сэмюэл.

Украинский нападающий Артем Кравец появился на поле на 83-й минуте. Но 31-летний форвард не смог помочь своим партнерам отыграться. Более того, они еще и пропустили третий мяч от Азиза.

«Фенербахче» набрал поровну очков в турнирной таблице со вторым «Галатасараем». «Коньяспор» расположился в середине таблицы.

Чемпионат Турции, 29 тур

«Коньяспор» – «Фенербахче» 0:3

Голы: Салаи, 29, Осайи-Сэмюэл, 32, Азиз, 90

«Коньяспор»: Шехич, Скубиц, Чалык, Бардакчи, Демирбаг, Диоманде (Хаджиахметович, 36), Евтович, Шенгелия, Милошевич (Кравец, 83), Секидика (Бытыки, 71), Цикаллеши.

«Фенербахче»: Байындыр, Генул, Азиз, Салаи, Новак, Соса (Густаво, 60), Яндаш (Туфан, 71), Осайи-Сэмюэл (Кадиолу, 70), Пелкас (Саматта, 83), Валенсия, Тиам (Кахведжи, 60).

Предупреждения: Диоманде, Демирбаг – Валенсия, Саматта