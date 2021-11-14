Криштиану снова затащит. Прогноз на матч Португалия – Сербия

Роналду поможет своей команде напрямую отобраться на чемпионат мира

Прогноз

В матче Португалия – Сербия старые знакомые сборной Украины определят команду, которая напрямую полетит на чемпионат мира в Катар. «Европейские бразильцы» фавориты, но ставить на их чистую победу не очень выгодно из-за маленького коэффициента. Недавно, я уже посоветовал вам похожую ставку во встрече Украина – Болгария и скажу откровенно, что проигрывать, когда ты зарядил на столь ничтожный коэффициенты вдвойне неприятно.

Вы ведь все помните драму, которая развернулась в их первом матче? На 90+3 минуте судья не засчитал возможно чистый мяч Роналду в ворота сербов. Да, это тот самый поединок, после которого Криштиану бросил капитанскую повязку на газон и ушел с поля крайне возмущенным.

Жажда Роналду побеждать и бить рекорды впечатляет. Он уже стал лучшим бомбардиром в истории сборных, но останавливаться на этом не собирается. Я практически на 100% уверен, что Криштиану забьет Сербии и вновь станет национальным героем, гол или голы которого вывели команду на чемпионат мира.

Прогноз на матч Португалия – Сербия: индивидуальный тотал Роналду больше 0,5.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 8 побед, 0 возвратов, 10 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой