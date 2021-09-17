«Кривбасс» отстранил тренера академии, которого обвиняют в участии в чемпионате так называемой ДНР
«Кривбасс» дал свой комментарий относительно работы в структуре клуба Станислава Дьяченко, которого уличили в выступлениях за команду из так называемой ДНР:
«Руководство клуба вместе со Станиславом провело встречу с ультрас, где активные болельщики клуба услышали его позицию и получили ответы на все вопросы лично от нового сотрудника академии.
Казалось, что на то время конфликтная ситуация была исчерпана. Но впоследствии отдельные представители фан движения «Кривбасса», не присутствовавшие на встрече, выразили свое недовольство и предоставили дополнительную информацию, которая требовала проверки.
Клуб всегда прислушивается ко своим болельщикам, но действует исключительно в правовом поле, поэтому за последние дни были сделаны следующие действия:
– Во-первых, клуб обратился к силовым ведомствам с просьбой проверить Станислава Дьяченко касательно возможных противоправных действий против государства и нарушения им действующего законодательства. Параллельно также продолжаются консультации с представителями УАФ.
– Во-вторых, на время внутреннего расследования клуб принял решение отстранить тренера академии Станислава Дьяченко от выполнения служебных обязанностей.
«Кривбасс» просит всех, кому небезразличен футбол, воздержаться от нападок на клуб и его представителей, а также защитить футболистов основной команды накануне важных матчей.
Отдельных экспертов призываем не пытаться строить личную или политическую карьеру на этой истории и дождаться итога проверок».
Дьяченко тренировал команду «Кривбасса» U-19, но криворожский депутат Николай Колесник обнаружил фото Станислава в футболке «Победы» из так называемой ДНР, на котором он отмечен.
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