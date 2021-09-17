«Кривбасс» отстранил тренера академии, которого обвиняют в участии в чемпионате так называемой ДНР

Тренерский штаб «Кривбасса» U-19 (Сергей Дьяченко справа) / фото - ФК Кривбасс

«Кривбасс» дал свой комментарий относительно работы в структуре клуба Станислава Дьяченко, которого уличили в выступлениях за команду из так называемой ДНР:

Казалось, что на то время конфликтная ситуация была исчерпана. Но впоследствии отдельные представители фан движения «Кривбасса», не присутствовавшие на встрече, выразили свое недовольство и предоставили дополнительную информацию, которая требовала проверки.

Клуб всегда прислушивается ко своим болельщикам, но действует исключительно в правовом поле, поэтому за последние дни были сделаны следующие действия:

– Во-первых, клуб обратился к силовым ведомствам с просьбой проверить Станислава Дьяченко касательно возможных противоправных действий против государства и нарушения им действующего законодательства. Параллельно также продолжаются консультации с представителями УАФ.

– Во-вторых, на время внутреннего расследования клуб принял решение отстранить тренера академии Станислава Дьяченко от выполнения служебных обязанностей.

«Кривбасс» просит всех, кому небезразличен футбол, воздержаться от нападок на клуб и его представителей, а также защитить футболистов основной команды накануне важных матчей.

Отдельных экспертов призываем не пытаться строить личную или политическую карьеру на этой истории и дождаться итога проверок».