«Кривбасс» представил хорватского легионера, который тут же был поставлен в состав

Очередной новичок сразу получил шанс проявить себя

Кристиан Илич / Фото - ФК Кривбасс

Полузащитник Кристиан Илич стал игроком «Кривбасса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25-летний хорват также имеет австрийское гражданство. Последним клубом хавбека был болгарский «Локомотив» Пловдив.

Контракт с футболистом подписан на год. В новой для себя команде он будет выступать под 16-м номером.

Илич уже заявлен на текущий сезон. Интересно, что хавбек сразу же попал в стартовый состав на матч Первой лиги против «Волыни».

Ранее «Кривбасс» возглавил Александр Бабич.