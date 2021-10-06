Бабич: «Мне не хватает времени, чтобы донести свое виденье игрокам «Кривбасса»
«Кривбасс» представил хорватского легионера, который тут же был поставлен в состав
Очередной новичок сразу получил шанс проявить себя
15:38
Кристиан Илич / Фото - ФК Кривбасс
Полузащитник Кристиан Илич стал игроком «Кривбасса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
25-летний хорват также имеет австрийское гражданство. Последним клубом хавбека был болгарский «Локомотив» Пловдив.
Контракт с футболистом подписан на год. В новой для себя команде он будет выступать под 16-м номером.
Илич уже заявлен на текущий сезон. Интересно, что хавбек сразу же попал в стартовый состав на матч Первой лиги против «Волыни».
Ранее «Кривбасс» возглавил Александр Бабич.
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