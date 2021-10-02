«Кривбасс» объявил о назначении Бабича

К работе он приступит со следующей недели

Фото: footballua.tv

«Кривбасс» через свой сайт объявил о назначении главным тренером Александра Бабича.

О деталях контракта на сообщается. Он сменил на этом посту Геннадия Приходько.

В списке претендентов также были Роман Григорчук, Владимир Шаран и другие. При этом сам Бабич ранее заявлял, что не вел ни с кем переговоры.

В тренерский штаб нового тренера войдут Александр Лавренцов, Владимир Белаков, Артем Филимонов и Александр Малахов.

«Кривбасс» идет вторым в Первой лиге.