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«Кривбасс» объявил о назначении Бабича
К работе он приступит со следующей недели
2 октября 12:17
Фото: footballua.tv
«Кривбасс» через свой сайт объявил о назначении главным тренером Александра Бабича.
О деталях контракта на сообщается. Он сменил на этом посту Геннадия Приходько.
В списке претендентов также были Роман Григорчук, Владимир Шаран и другие. При этом сам Бабич ранее заявлял, что не вел ни с кем переговоры.
В тренерский штаб нового тренера войдут Александр Лавренцов, Владимир Белаков, Артем Филимонов и Александр Малахов.
«Кривбасс» идет вторым в Первой лиге.
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