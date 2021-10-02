Полузащитник «Миная»: «Кобин хороший человек и тренер с большой буквы»
Кривенцов: «Моделируем два варианта расстановки на матч с «Минаем»
Команды идут максимально близко в таблице УПЛ
2 октября 16:51
Валерий Кривенцов / фото - dynamo.kiev
Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против «Миная»:
«У нас нет информации, как будет играть «Минай». Мы моделируем два варианта тактической расстановки соперника. Ну а непосредственно подготовка такая же, как и ко всем матчам, мы ничего не меняем».
Не совсем понятно, что от соперника ожидать?
«Подготовка проходит в обычном режиме. Недельный цикл, готовимся, как к обычному сопернику, ничего не нагнетая».
А как она проходит?
«Мы изучаем соперника, как и все другие команды. Указываем на основные моменты. Очень важно настроить игроков, потому что игра будет сложной как для нас, так и для «Миная».
«Минай» подходит к матчу с харьковчанами без главного тренера – накануне команду покинул Василий Кобин. Уже известно, кто выведет команду на матч с «Металлистом 1925».
Комментарии 0