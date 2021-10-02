Кривенцов: «Моделируем два варианта расстановки на матч с «Минаем»

Команды идут максимально близко в таблице УПЛ

Валерий Кривенцов / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против «Миная»:

«У нас нет информации, как будет играть «Минай». Мы моделируем два варианта тактической расстановки соперника. Ну а непосредственно подготовка такая же, как и ко всем матчам, мы ничего не меняем».

Не совсем понятно, что от соперника ожидать?

«Подготовка проходит в обычном режиме. Недельный цикл, готовимся, как к обычному сопернику, ничего не нагнетая».

А как она проходит?

«Мы изучаем соперника, как и все другие команды. Указываем на основные моменты. Очень важно настроить игроков, потому что игра будет сложной как для нас, так и для «Миная».

«Минай» подходит к матчу с харьковчанами без главного тренера – накануне команду покинул Василий Кобин. Уже известно, кто выведет команду на матч с «Металлистом 1925».