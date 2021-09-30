Новое – хорошо забытое старое. Известно, кто будет готовить «Минай» к следующему матчу

Руководство клуба снова воспользуется опцией Николая Цымбала





Николай Цымбал / Фото: Минай

«Минай» к матчу с «Металлистом 1925» будет готовить молодой специалист Николай Цымбал.



После того как Василий Кобин ушел из клуба, две тренировки «Миная провел Цымбал, который уже второй сезон клуба в УПЛ номинально является главный тренером.

Также Цымбал 3 октября в Харькове будет главным на скамейке запасных «Миная» в поединке 10 тура УПЛ с «Металлистом 1925».

Если изменения на тренерском мостике произойдут, то лишь во время октябрьской паузы на матчи сборных.

Отметим, что в Харькове «Минаю» сможет помочь травмированный игрок сборной Азербайджана Рустам Ахмедзаде.

Напомним, сейчас «Минай» занимает в УПЛ 15 место, набрав 6 очков.