«Минай» рассматривает на замену Кобину Климовского и Шарана
Новое – хорошо забытое старое. Известно, кто будет готовить «Минай» к следующему матчу
Руководство клуба снова воспользуется опцией Николая Цымбала
30 сентября 19:07
Николай Цымбал / Фото: Минай
«Минай» к матчу с «Металлистом 1925» будет готовить молодой специалист Николай Цымбал.
После того как Василий Кобин ушел из клуба, две тренировки «Миная провел Цымбал, который уже второй сезон клуба в УПЛ номинально является главный тренером.
Также Цымбал 3 октября в Харькове будет главным на скамейке запасных «Миная» в поединке 10 тура УПЛ с «Металлистом 1925».
Если изменения на тренерском мостике произойдут, то лишь во время октябрьской паузы на матчи сборных.
Отметим, что в Харькове «Минаю» сможет помочь травмированный игрок сборной Азербайджана Рустам Ахмедзаде.
Напомним, сейчас «Минай» занимает в УПЛ 15 место, набрав 6 очков.
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