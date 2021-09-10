6 матчей за 18 дней. Календарь «Динамо» на сентябрь
Кривенцов: «На игру с «Динамо» мне настраивать команду не надо»
«Металлист-1925» примет чемпиона Украины
Валерий Кривенцов / Фото: Футбол 1/2/3
Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов высказался о грядущей встрече с «Динамо» в 7-м туре УПЛ.
«Я неоднократно говорил, что у нас есть своя структура игры, от которой мы постараемся не отходить даже в игре с чемпионом страны. Есть моменты тактического перестроения, мы моделируем эти ситуации на тренировках. Но я все равно хочу, чтобы наша команда всегда играла с позиции силы, насколько это позволяет соперник. Конечно, на игру с чемпионом страны настраивать команду даже не надо. Думаю, у наших игроков и так будет супермотивация — показать себя на фоне такого соперника».
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