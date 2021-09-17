Форвард «Металлиста 1925»: «Рад, что дебютировал с «Динамо». Хотел бы поблагодарить тренера»
Кривенцов: «Сейчас рано делать выводы, а борьба в чемпионате на всех уровнях будет до последнего тура»
Тренер оценил старт «Металлиста-1925» в УПЛ
Фото: Металлист-1925
Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов поделился мнением пресс-службе клуба о старте команды в УПЛ и оценил предстоящие матчи команды.
«Как для новичка Премьер-лиги, нам было тяжело преодолеть отрезок из четырех матчей против сильных коллективов элиты. За время, прошедшее после последнего матча, постарались «разгрузиться», и это нам удалось.
Теперь пора задуматься о победах и о том, чтобы вернуть команде веру в собственные силы. Благо, соперники чуть проще. Но я ни в коем случае не отношусь свысока к «Львову» из-за его турнирного положения. Мне кажется, что сейчас рано делать выводы, а борьба в чемпионате на всех уровнях будет вестись до последнего тура.
Нам предстоит трехматчевая выездная серия. Мы не будем возвращаться в Харьков до ее окончания и планируем привезти с собой максимум очков».
«Металлист-1925» сыграет против «Львова» 19 сентября.
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