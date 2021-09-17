Кривенцов: «Сейчас рано делать выводы, а борьба в чемпионате на всех уровнях будет до последнего тура»

Фото: Металлист-1925

Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов поделился мнением пресс-службе клуба о старте команды в УПЛ и оценил предстоящие матчи команды.

Теперь пора задуматься о победах и о том, чтобы вернуть команде веру в собственные силы. Благо, соперники чуть проще. Но я ни в коем случае не отношусь свысока к «Львову» из-за его турнирного положения. Мне кажется, что сейчас рано делать выводы, а борьба в чемпионате на всех уровнях будет вестись до последнего тура.

Нам предстоит трехматчевая выездная серия. Мы не будем возвращаться в Харьков до ее окончания и планируем привезти с собой максимум очков».