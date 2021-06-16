Кривцов: «На Евро нет слабых команд. Недооценки быть не должно»
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов в интервью пресс-службе УАФ рассказал о своих ожиданиях от матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии. Встреча состоится 17 июня.
Сосредоточены, думаем о следующем сопернике. Многое зависит от этой встречи. Те, кто играл против Нидерландов, провели восстановительную тренировку, другие – полноценное занятие. В дальнейшем будем работать над игровыми связями непосредственно на матч с Северной Македонией.
На чемпионате Европы нет слабых команд. В составе Северной Македонии немало игроков, которые выступают в европейских лигах. Недооценки быть не должно.
Возможно, немного устали морально, но мы приехали на чемпионат Европы. Мы знали, что будет затяжной сбор, однако это часть нашей работы. Для меня это первый турнир такого масштаба, приятно здесь находиться.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Северная Македония онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 16:00.
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