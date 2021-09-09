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Кривцов получил травму в матче с Чехией

Об этом сообщил его партнер по команде
Футбол Сборная Украины
08:19
Кривцов получил травму в матче с Чехией
Сергей Кривцов / Фото: Twitter

Защитник сборной Украины Тарас Качараба в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о ничьей с Чехией (1:1) в товарищеском матче, а также рассказал о повреждении Сергея Кривцова.

– Было не похоже, что это товарищеский матч. Была боевая встреча. Думаю, болельщикам понравилось. Жаль, что не удержали победу. Все было в наших руках. Но Чехия, как я и говорил до матча, боевая команда, хорошо физически настроены.

Было видно, что во втором тайме нас покидали силы, из-за этого Чехия и забила нам гол.

- Считаете, пропущенный мяч стоит связывать с усталостью?

– Думаю, да. Где-то усталость. Мы впервые вышли таким составом. Было много дебютантов. Считаю, ребята показали себя с хорошей стороны. Думаю, тренер будет иметь, из чего выбрать в дальнейшем. Думаю, была хорошая боевая игра.

- С чем можно сравнить дебют в сборной?

– Для меня лично, моей жены, семьи – не передать словами. Потому что каждый с самого детства мечтает сыграть за сборную. Это что-то невероятное.

- Когда Кривцова заменили, вы стали играть в центре с тремя защитниками. Как изменились ваши функции? Соболь играл левого центрального, как перестроились?

– У нас не было другого центрального защитника. Возможно, Соболь играл при Петракове и на этой позиции. Кривцов травмировался, в перерыве решили, что я пойду играть более центрального. Как один из самых старших, чтобы я подсказывал ребятам. Они слушались, спасибо им, что держали организацию игры весь второй тайм, кроме последних секунд.


Напомним, в двух матчах отбора на ЧМ-2022 Украина также сыграла вничью – с Казахстаном (2:2) и с Францией (1:1).

Петр Приходько
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Теги

Сергей Кривцов Тарас Качараба травмы

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