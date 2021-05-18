Кубок Франции. Финал. «Монако» – ПСЖ. Онлайн трансляция

Решающий матч – на XSPORT.ua

Фото: AFP

«Монако» в финале Кубка Франции-2021 сыграет против ПСЖ.

Дата и место матча «Монако» – ПСЖ.

Игра состоится в среду, 19 мая (19.05.2021).

Матч пройдет на стадионе «Стад Де Франс» в Париже.

«Монако» – ПСЖ: прямая трансляция

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В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн-трансляцию со всеми подробностями. Начало в 22:15 по киевскому времени.