«Манчестер Юнайтед» ждет предложений по Марсьялю
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
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Фото: Вест Хэм
22 сентября в рамках третьего круга Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» дома примет «Вест Хэм».
Отметим, что эти же команды 19 сентября сыграли между собой в рамках Английской премьер-лиги и «Манчестер Юнайтед» одержал тяжелую победу.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 21:45.
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