Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУсика уже достали вопросами о его размере перед боем с Джошуа, но он нашел универсальный ответ на них
матч-центр : Футбол
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 4
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Удинезе - Наполи 0:4 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Барселона - Гранада 1:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:15 Ужгород - Нива Т 0:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Хетафе - Атлетико 1:0 2-й тайм
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Интер -:- Запланирован
21:45 Аталанта - Сассуоло -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Хетафе - Атлетико 1:0 2-й тайм
Футбол (4 события из 18) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Специя - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Милан - Венеция -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Севилья - Валенсия -:- Запланирован
23:00 Реал - Мальорка -:- Запланирован

Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция

Все главные события матча на портале XSPORT.ua

Футбол В Европе
19:58
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
Фото: Вест Хэм

22 сентября в рамках третьего круга Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» дома примет «Вест Хэм».

Отметим, что эти же команды 19 сентября сыграли между собой в рамках Английской премьер-лиги и «Манчестер Юнайтед» одержал тяжелую победу.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 21:45.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Манчестер Юнайтед Вест Хэм

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Манчестер Юнайтед» ждет предложений по Марсьялю
«Манчестер Юнайтед» ждет предложений по Марсьялю
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:27
Фердинанд рассказал о революционных методах, которые Роналду использовал еще в 00-х годах
Фердинанд рассказал о революционных методах, которые Роналду использовал еще в 00-х годах
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:47
Ярмоленко – о поражении от МЮ: «В футболе есть не только победы»
Ярмоленко – о поражении от МЮ: «В футболе есть не только победы»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:09
МЮ ведет переговоры с Лингардом о новом контракте
МЮ ведет переговоры с Лингардом о новом контракте
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 сентября 13:53
Сульшер: «Я чуть не потерял работу перед матчем с «Вест Хэмом»
Сульшер: «Я чуть не потерял работу перед матчем с «Вест Хэмом»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 сентября 13:47
Мошенница «развела» Роналду почти на 300 тысяч евро
Мошенница «развела» Роналду почти на 300 тысяч евро
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 сентября 13:36

Новости: Футбол

Аллегри: «Сейчас нет смысла в том, чтобы говорить о долгосрочных целях»
Аллегри: «Сейчас нет смысла в том, чтобы говорить о долгосрочных целях»
Серия А (Италия)
21:25
Дебютный гол Харриса помог «Металлисту» выбить «Десну» из Кубка Украины
Дебютный гол Харриса помог «Металлисту» выбить «Десну» из Кубка Украины
Кубок Украины по футболу
21:10
Влахович: «Предложения из АПЛ? Я хотел остаться в «Фиорентине»
Влахович: «Предложения из АПЛ? Я хотел остаться в «Фиорентине»
Серия А (Италия)
20:51
Миколенко: «30 миллионов евро за меня – очень много»
Миколенко: «30 миллионов евро за меня – очень много»
Украинская Премьер-лига
20:28
«Манчестер Сити» рассматривает форварда «Бенфики», как альтернативу Кейну
«Манчестер Сити» рассматривает форварда «Бенфики», как альтернативу Кейну
Премьер-Лига (Англия)
20:10
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
В Европе
19:58
«Ювентус» готов выкупить Морату у «Атлетико»
«Ювентус» готов выкупить Морату у «Атлетико»
Серия А (Италия)
19:50
«Барселона» интересуется еще одним голландцем
«Барселона» интересуется еще одним голландцем
Примерa (Испания)
19:27
«Рух» легко выбил «Николаев» из Кубка Украины
«Рух» легко выбил «Николаев» из Кубка Украины
Кубок Украины по футболу
19:10
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
16:20
42
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости