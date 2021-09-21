Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция

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Фото: Вест Хэм

22 сентября в рамках третьего круга Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» дома примет «Вест Хэм».



Отметим, что эти же команды 19 сентября сыграли между собой в рамках Английской премьер-лиги и «Манчестер Юнайтед» одержал тяжелую победу.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 21:45.