МЮ вырвал победу у «Вест Хэма» в огненной концовке. Ярмоленко заработал пенальти

Герои матча Лингард и Де Хеа, антигерой – Нобл

Фото: twitter.com/ManUtd

«Вест Хэм» принимал «Манчестер Юнайтед» в рамках пятого тура АПЛ.

«Молотобойцы», не изменяя себе, отдали владение гостям, однако МЮ в позиционной атаке, мягко говоря, не впечатлял. Ближе к середине тайма «Вест Хэм» начал создавать моменты у ворот Де Хэа, один из которых закончился взятием ворот. Бенрахма пробил из-за пределов штрафной площади и мяч рикошетом от Варана оказался за спиной у голкипера «красных дьяволов».

В роле догоняющих «Манчестер» был недолго. Уже на 35-минуте Роналду в свойственной себе манере прочувствовал эпизод и сравнял счет, добив мяч в ворота «молотобойцев» после сейва Фабианьски.

Во второй 45-минутке картина игры не изменилась: «Манчестер» больше владел мячом, но довольно стерильно, а «Вест Хэм» периодически взрывался затяжными атаками. По разу обе команды претендовали на пенальти, однако Мартин Аткинсон оба раза проигнорировал мольбы футболистов.

На 68-й минуте встречи на поле вместо Влашича появился украинец Андрей Ярмоленко. Полузащитник вышел играть центрального нападающего и был вовлечен в игру в первые мгновения после своего появления, но ключевую роль сыграл позже.

Концовка матча выдалась огненной. На 89-й минуте Лингард вывел «Юнайтед» вперед. Символично, что второю половину прошлого сезона Джесси феерил именно в составе «Вест Хэма».

Уже в компенсированное время хозяева получили прекрасную возможность сравнять счет после того, как Яромоленко заработал пенальти. По этому поводу Мойес специально выпустил капитана команды Нобла, но полузащитник пробил неважно и Де Хэа парировал его выстрел, превратившись в героя встречи на ровне с Лингардом.

Как итог – очередная волевая победа «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. «Красные дьяволы» продолжат следовать тренду, который задали в прошлом чемпионате.

АПЛ. 5-й тур:

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»

Голы: 1:0 – 30 Бенрахма, 1:1 – 35 Роналду, 1:2 – 89 Лингард.

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Форнальс, Влашич (Ярмоленко, 68), Соучек, Райс, Бенрахма (Лансини, 88), Боуэн (Нобл 90+3).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Погба (Лингард, 73), Фред (Матич, 88), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Гринвуд (Санчо, 73).