Английский новичок «Металлиста»: «Мне понравилась Украина, я в восторге»
Кучер – об английском новичке «Металлиста»: «Ему надо адаптироваться. Посмотрим, как он будет выглядеть»
Харьковчане подписали Харриса
07:59
Александр Кучер / Фото: пресс-служба Металлиста
Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал переход Кадима Харриса в харьковский клуб.
«Он приехал, один раз потренировался, притирается. Ему надо адаптироваться, привыкнуть к ребятам, познакомиться.
Фланговый игрок. Посмотрим, как он будет выглядеть»
Напомним, «Металлист» лидирует в Первой лиге, команда потеряла очки лишь раз.
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