Кучер рассказал о состоянии звезды «Металлиста» перед важным матчем Первой лиги
Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился с пресс-службой клуба ожиданиями от матча девятого тура Первой лиги против «Полесья». Встреча состоится сегодня, 17 сентября. Также специалист рассказал о состоянии полузащитника Фареса Балули.
«Полесье» – хорошая команда, опытные исполнители там, которые поиграли в разных клубах, квалифицированный тренер Юрий Калитвинцев. Так что нас ожидает интересная игра. Готовимся в плановом режиме. В принципе, ничего нового не используем. Прежде всего, работаем над тактикой. Надо улучшать взаимодействие как в атаке, так и в обороне. Над этим мы работаем.
В чем козыри «Полесья»? Игроки этой команды очень опасны при стандартах, надо быть повнимательнее с ними в этом компоненте. Понимаем, что у соперника есть травмированные. Но кто выйдет против нас, увидим уже в день игры.
Балули? Фарес в среду вернулся в общую группу, тренируется вместе со всеми. Посмотрим. Если он будет в состоянии помочь нам, почему бы нет.
Отметим, что в текущем сезоне Балули провел 6 матчей. В них французу удалось забить четыре мяча и оформить две результативные передачи.
Напомним, в прошлом туре «Металлист» разгромил «Краматорск» (3:0).
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