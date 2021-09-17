Кучер рассказал о состоянии звезды «Металлиста» перед важным матчем Первой лиги

Александр Кучер / Фото - UA-Футбол

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился с пресс-службой клуба ожиданиями от матча девятого тура Первой лиги против «Полесья». Встреча состоится сегодня, 17 сентября. Также специалист рассказал о состоянии полузащитника Фареса Балули.

В чем козыри «Полесья»? Игроки этой команды очень опасны при стандартах, надо быть повнимательнее с ними в этом компоненте. Понимаем, что у соперника есть травмированные. Но кто выйдет против нас, увидим уже в день игры.

Балули? Фарес в среду вернулся в общую группу, тренируется вместе со всеми. Посмотрим. Если он будет в состоянии помочь нам, почему бы нет.

Отметим, что в текущем сезоне Балули провел 6 матчей. В них французу удалось забить четыре мяча и оформить две результативные передачи.