Кучер высказался о первом поражении в новейшей истории «Металлиста»

Александр Кучер / Фото - ФК Металлист

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер в интервью пресс-службе клуба прокомментировал первое поражение после его возрождения. Это случилось в матче 14-го тура Первой лиги против «Агробизнеса» (1:2).

Что-то создавать по такому полю было тяжело. Конечно, хотели, старались, но не получилось. В конце могли забить, но оборона сыграла свое: окопались в штрафной площадке и не давали ничего создать.

Недооценка? Нет, мы готовились к этой игре, объясняли ребятам, что команда, находящаяся внизу турнирной таблицы, не соответствует своему месту. Хорошая команда, много квалифицированных игроков, в прошлом сезоне они удачно играли, показывали успешные результаты.

Наверное, надеялись даже на выход в премьер-лигу, но что-то у них не получилось. Мы концентрацию потеряли в начале игры, получили ненужный гол, и он уже все сломал.