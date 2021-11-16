Кухаревич: «Мало играю в своем клубе, пока проходит адаптация»

Николай Кухаревич / Фото - Футбол 1/2/3

Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич поделился мыслями о матче отбора на Евро-2023 против Сербии и своей игровой практике. Слова форварда передает пресс-служба УАФ.

Не сыграл с Северной Македонией? Я мало играю в своем клубе, еще происходит адаптация. Но я много работаю. Надеюсь, что в матче с сербами у меня будет шанс.

На стадионе «Арена Львов» было немало запомнившихся мгновений. Хочется, конечно, чтобы и предстоящая игра осталась приятным воспоминанием.

У сербов поменялся главный тренер. Поменялась и тактика команды. Однако наш тренерский штаб все нам рассказал и показал. Дело за командой, которая приложит все силы для того, чтобы получить максимальный результат. Он нам очень нужен.