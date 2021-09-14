Куман: «2:8 от «Баварии»? Сейчас «Барселона» в очень хорошей форме»

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями Marca от матчей в Лиге чемпионов.

Мы в очень хорошей форме. Мы готовы на 100 процентов. Вообще никаких проблем. Игроки тренировались, и в перерыве между сборными у нас есть время дать игрокам отдохнуть. Они готовы.

2:8? Это было год назад. Конечно, игроки пострадали в тот вечер, вы не можете такое забыть, мы не можем это изменить. Но мы собираемся подготовиться к игре как можно лучше и сделать так, чтобы 90 минут были напряженными. Конечно, мы можем победить. У нас есть хорошие игроки, и нам нужно использовать свой стиль, чтобы доставить трудности сопернику».